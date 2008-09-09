Загальнонаціональна премія "Диво-дитина" шукатиме номінантів

10 вересня о 13.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена заснуванню загальнонаціональної щорічної премії "Диво-дитина".

Мета премії - пошук та нагородження найталановитіших дітей України, які вже досягли успіху та визнання як в Україні, так і за її межами.

Премія „Диво-дитина”охоплює всіх дітей України віком від 4-х до 13-ти років, які мають унікальні та особливі здібності.

Урочиста церемонія нагородження запланована на лютий 2009 року у НП "Україна".

Учасники: Остап Ступка, заслужений артист України (голова журі); Віктор Новиков, голова організаційного комітету; Катерина Лук’янова, народний депутат України, голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства ВР, Микола Тищенко, президент мережі ресторанів "Наша карта"; Руслан Квінта, композитор.

(вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.