Німці в Україні - 20 років відродження

10 вересня о 15.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Німецька меншина в Україні - 20 років відродження культури та ідентичності», присвячена Всеукраїнському фестивалю німецької культури в рамках тижнів німецької культури.

Лідери німецьких громадських організацій України розкажуть про:

- внесок німецької меншини в Україні в святкування «Тижнів німецької культури»;

- про результати 20-річної роботи з відродження культури та ідентичності;

- про підготовку заходів, приурочених до траурної дати - 70-річчя депортації німців з України.

Учасники: Жан-П`єр Фрьолі, керівник відділу культури Посольство Німеччини; Людмила Коваленко, керівник Центру німецької культури «Відерштраль»; Георгій Мозер, голова Ради німців України; Ірина Роот, заст.ген.директора БФ «Товариство Розвитку»; Володимир Лейсле, голова ВО«Німецька молодь в Україні»; Світлана Цех, керівник НМКЦ "Deutsche Quelle"

(вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 239-31-54; 239-31-45. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.