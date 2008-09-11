Ющенко наполягає на проектному режимі нафтопроводу "Одеса-Броди"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на проектному режимі роботи нафтопроводу «Одеса-Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистому засіданні з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, а також з нагоди 60-річчя газотранспортної системи України.

«Я наполягатиму на тому, щоб цей проект працював за проектним напрямом, щоб він працював на Україну», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, переведення «Одеса-Броди» на проектний напрям є одним із нагальних завдань для галузі. Також Президент зазначив, що процес переведення нафтопроводу в проектний напрям необхідно здійснити якнайшвидше. І для цього, за його словами, «необхідно в бюджеті передбачити все необхідне для запуску цього проекту, зокрема обсяг технологічної нафти».

«Наша мета – закріпити транзитну місію України в загальноєвропейському рівні», - взазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО також додав, що в жовтні в ході Бакинського енергетичного саміту планується створення відкритого Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енергетичного простору, й це, за словами Президента, є однією зі складових зовнішньої політики держави. «Ми повинні зробити все, щоб продемонструвати, що Україна є надійним партнером у транзиті енергоресурсів», - додав він.

Нагадаємо, що ще на початку січня ц.р. керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звернулися з офіційним листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови правління НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ з проханням ухвалити рішення про "аверсне" функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди". Зокрема, керівники НПЗ зазначали, що одержали комерційні пропозиції про поставки легкої каспійської нафти для переробки на заводах загальним обсягом не менше 5 млн. тонн на рік. При цьому зазначалось, що підприємства мають технічні можливості для прийому й переробки цього обсягу нафти.

22 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом створив Міжвідомчу робочу групу й доручив їй розробити та подати в тижневий термін план заходів щодо переведення з 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим роботи за проектним напрямом (із Одеси до Бродів) зі збереженням при цьому рівня доходів від його використання.

15 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 липня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» за проектним напрямом». Президент доручив Міжвідомчій робочій групі з опрацьовування питань забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» за проектним напрямом допрацювати разом із ВАТ «Укртранснафта» пропозиції щодо умов надання комплексу послуг із транспортування нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» за результатами обговорення цього питання на засіданні РНБО.

На думку прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, варіант аверсного використання «Одеса-Броди» є корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

8 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не має наміру підтримувати запропонований Секретаріатом Президента варіант використання нафтопроводу “Одеса-Броди” в аверсному режимі.

“Я як прем`єр-міністр не можу підтримати цю корупційну схему, не зважаючи на те, що три засідання РНБО були присвячено тому, щоб примусити уряд передати технічну важку нафту на 300 млн. доларів офшорній компанії. Я й надалі говорю, що я не піду на це”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.