14 страхових компаній створили Українську федерацію

Великі страхові компанії створили Українську федерацію страхування.

Про це УНІАН повідомив голова правління Страхової групи «ТАС» Дмитро ГРИЦУТА.

За його інформацією, на сьогодні до федерацію входить 14 компаній, зокрема, НАСК «Оранта», СК «Дженералі Гарант», АСК «ИНГО-Україна», СК «Кредо-Класик», СК «Універсальна», СК «Веско», СК «Український страховий альянс», СК «Оранта-життя», СК «Дженералі Гарант - Страхування життя», «Чеська страхова компанія - страхування життя», СК «Європейське туристичне страхування», СК «Просто-страхування життя – пенсія», СК «Брокбізнес» і СГ «ТАС».

За словами Д.ГРИЦЮТИ, в недалекому майбутньому до федерації можуть вступити близько 40 компаній, що представляють як ризикове страхування, так і страхування життя.