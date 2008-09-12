У центрі Києва пасажири "Мерседеса" стріляли у "Ауді" з автомата
09:19, 12 вересня 2008Суспільство
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Даішники оформили ДТП
Вчора, 11 вересня, о шостій годині вечора в Києві на бульварі Шевченка 58, напроти магазина взуття, відбулася перестрілка, пише Комсомольская правда в Украине.
За словами очевидців спочатку прозвучали одиночні постріли, а потім автоматна черга.
Епіцентром подій стали: білий автомобіль Audi з транзитними номерами і чорний Mercedes.
Як передає NEWSru.ua мерседес "притиснув" обстріляну Audi до тротуару. Люди в цивільному розбили скло в автомобілі і почали витягати пасажирів Audi з салону. Чоловік, який сидів біля водія, коли його викинули назовні кричав "Я не вбивав!"
Пізніше на місце події прибили співробітники ДАІ, які розвели учасників конфлікту, а потім залишилися оформляти ДТП.
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