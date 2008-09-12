На приватній копальні Луганщини загинули двоє гірників

10:56, 12 вересня 2008
Суспільство
699 0

...від отруєння "невстановленим газом"

У селі Червоний Кут Антрацитівського району Луганщини на приватному підприємстві шахтодільниця “Запорізька-Комсомольська” загинули двоє гірників.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні о 2:15 на горизонті 190 метрів були знайдені без ознак життя двоє гірників, які здійснювали обстеження закритих лав. О 4:30 їхні тіла були підняті на поверхню копальні.

Попередня причина загибелі – отруєння невстановленим газом.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter