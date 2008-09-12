Добкін програє будь-якому єдиному кандидату? (соцопитування)

Науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології Юлія САХНО вважає, що у разі проведення дострокових виборів мера Харкова діючий міський голова Михайло ДОБКІН програє їх за умови висунення його потенційними конкурентами єдиного альтернативного кандидата.

Про це Ю.САХНО повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН, представляючи результати дослідження «Суспільно-політичні настрої та очікування жителів м. Харкова».

«Якби вибори мера Харкова проходили найближчим часом, то найреальнішими претендентами на цю посаду були б нинішній мер Харкова Михайло ДОБКІН (на час опитування за нього були готові проголосувати 20% харків`ян), Олександр ФЕЛЬДМАН (готові проголосувати 16%), і Володимир ШУМІЛКІН (16%). Значну підтримку також мають Арсен АВАКОВ (11%), Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (10%), Інна БОГОСЛОВСЬКА (10%) і Олександр ПРОТАС (7%)», – повідомила Ю.САХНО.

За її словами, у разі дострокових виборів на виборчі дільниці найймовірніше прийшли б ті, хто високо оцінив вірогідність своєї участі, і визначився з підтримкою того або іншого кандидата – це близько 50% громадян, які мають право голосу. «У такому разі, за М. ДОБКІНА віддали б свій голос близько 22% учасників голосування. На другому місці з рівними шансами на перемогу – О.ФЕЛЬДМАН (16% першого вибору + 9% - другого) і В.ШУМІЛКІН (14%+11%)», - уточнила соціолог.

Ю.САХНО вважає, що незважаючи на те, що М.ДОБКІН випереджає своїх конкурентів, розрив між ним і О.ФЕЛЬДМАНОМ - В.ШУМІЛКІНИМ залишається мінімальним. «Упевненість прихильників ДОБКІНА в перемозі їхнього кандидата значно вище, ніж упевненість тих, хто висловлює намір проголосувати за ФЕЛЬДМАНА або ШУМІЛКІНА, що може привести, з одного боку, до зниження активності електорату ДОБКІНА, а з іншого – до консолідації голосів опозиційних кандидатів навколо найбільш реального з них. Враховуючи можливість цих двох ефектів, у змодельованій ситуації виборів мера Харкова для ДОБКІНА можна зробити поправку на зниження рейтингу за рахунок неучасті частини потенційного електорату, а для ФЕЛЬДМАНА – поправку на підвищення рейтингу за рахунок прихильників ШУМІЛКІНА та інших «альтернативних» кандидатів», - пояснила Ю.САХНО.

За її словами, близько 25% опитаних висловили упевненість в тому, що харків`яни за жодних умов повторно не проголосують за нинішнього мера М.ДОБКІНА. Водночас, 16% упевнені, що у разі виборів не має шансів на перемогу О.ФЕЛЬДМАН. «Характерно, що упевненість в поразці ДОБКІНА висловлюють ті, хто симпатизує його опонентам, і навпаки – найбільше не вірять в перемогу ФЕЛЬДМАНА прихильники ДОБКІНА. Це свідчить про те, що, незважаючи на те, що вони користуються рівною підтримкою як кандидати на пост мера, саме ФЕЛЬДМАН в уявленні харків`ян вважається основним конкурентом ДОБКІНА в боротьбі за крісло глави міста. Слабкістю ШУМІЛКІНА в цьому протистоянні також можна назвати те, що він вже один раз програв ДОБКІНУ», - зазначила Ю.САХНО.

Соціолог також сказала, що М.ДОБКІН з невеликим відривом лідирував за рівнем підтримки серед населення, але його електорат виявився слабо мобілізованим і схильним до неучасті в голосуванні. «ФЕЛЬДМАН і ШУМІЛКІН на час опитування користувалися однаковою підтримкою серед жителів міста, але, ймовірно, більш реальним конкурентом ДОБКІНА вважається ФЕЛЬДМАН, і, у разі акумуляції голосів тих, хто підтримує інших кандидатів - ШУМІЛКІНА, АВАКОВА, ПРОТАСА, СВЯТАША, БАБАЄВА - ФЕЛЬДМАН має реальні шанси на перемогу», - пояснила Ю.САХНО.

Довідка УНІАН. Опитування «Суспільно-політичні настрої і очікування жителів м. Харкова» проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 26 липня по 10 серпня 2008 року. Для проведення опитування використовувалося дві методики: поквартирне опитування (614 інтерв`ю) і вуличне опитування (1222 інтерв`ю). Всього під час польового етапу методом особистого (face-to-face) інтерв`ю було опитано 1836 чоловік.

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