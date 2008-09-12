Ющенко провів зустріч з директором Лувра

20:24, 12 вересня 2008
Суспільство
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Анрі Луаретт оглянув Мистецький арсенал

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з президентом-директором музею Лувр Анрі ЛУАРЕТТОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у ході розмови, що відбулася на території культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», В.ЮЩЕНКО та А.ЛУАРЕТТ разом оглянули хід реконструкції цього об`єкта.

Президент поінформував французького гостя про плани щодо створення «Мистецького арсеналу», наголосивши, що сьогодні на цьому об`єкті зосереджені значні зусилля влади та громадськості. Він висловив сподівання, що український музейний комплекс після свого відкриття зможе налагодити ефективну співпрацю з Лувром та іншими відомими світовими музеями. Як зазначив В.ЮЩЕНКО, можна було б опрацювати питання щодо проведення на площах «Мистецького арсеналу» та провідних музеїв України виставок із колекції Лувра, зокрема творів епохи Відродження, полотен «малих голландців».

На думку Президента, у контексті співпраці французьким глядачам було б цікаво ознайомитися з пам`ятками української культурної спадщини. Мова може йти про ретроспективну виставку українського образотворчого мистецтва ХІХ - початку ХХ ст. (із колекції Національного художнього музею України, Національної картинної галереї ім. Айвазовського тощо), експозицію української ікони XII-XVIII ст.

Глава держави окремо подякував А.ЛУАРЕТТУ за сприяння у представленні в Україні луврської виставки бронзової скульптури з колекції Людовіка ХІV, відкриття якої відбудеться сьогодні в Національному заповіднику «Софія Київська». На переконання В.ЮЩЕНКА, подібні до цієї акції дозволяють українцям та французам відчути єдність східної та західної культурних традицій Європи.

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