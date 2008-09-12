Українські фільми претендують на всі головні призи кінофестивалю в Анапі

12 вересня в Анапі (Росія) почав свою роботу XVII відкритий фестиваль кіно країн СНД, Латвії, Литви й Естонії «Кіношок», на якому представлена програма "У фокусі - Україна".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії Nemiroff, яка разом з Українською кінофундацією реалізують спільний проект з підтримки вітчизняного кінематографа за кордоном.

Згідно з повідомленням, цього року українські фільми представлені у всіх програмах фестивалю та претендують на головні призи всіх конкурсних категорій.

Крім того, особлива подія “Кіношоку-2008” - це прем`єра нового історичного фільму Олеся ЯНЧУКА «Владика Андрій», який режисер особисто представляє в Анапі разом з автором сценарію Михайлом ШАЄВИЧЕМ.

Українським учасником конкурсної програми повнометражних фільмів буде нова картина Романа БАЛАЯНА «Райські птахи».

У конкурсі короткометражних фільмів «Границі шоку» Україну представляє студентська робота молодого кінематографіста Дмитра МОІСЕЄВА «Прибулець». Ще одна його робота буде представлена в жовтні в конкурсі «Українська панорама» на фестивалі «Молодість».

У глядацькому конкурсі «ТВ-Шок» Україну представляє комедія «Карасі» від лідера національного телепродакшну - компанії Star-Media, продюсерів Юрія МІНЗЯНОВА й Влада РЯШИНА та режисера Сергія КРУТІНА з Оленою ЯКОВЛЄВОЮ і Юрієм СТЕПАНОВИМ у головних ролях.

У спецпрограмі «Хіти нового часу» буде представлений кінопроект року «Сафо». Лідер національного кінопрокату серед вітчизняних стрічок.

14 вересня в рамках кінофестивалю пройде День України.

Довідка УНІАН. Українська кінофундація була презентована рік тому в рамках Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Українська кінофундація є приватним підприємством, основними завданнями якого є ознайомлення іноземних кінопрофесіоналів і публіки із класичними й новими українськими фільмами та популяризація українського кіно в цілому.

В 2008 році компанія Nemiroff і Українська кінофундація (UCF) оголосили про початок реалізації спільного проекту з підтримки вітчизняного кінематографу за кордоном. В рамках цього проекту в лютому 2008 року міжнародний бренд Nemiroff і UCF вперше відкрили спільний стенд на Кіноринку Берлінського міжнародного кінофестивалю (Berlinale 2008) і провели масштабний прийом-презентацію українського кіно.