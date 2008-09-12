Тимошенко: газові сховища мають бути наповнені саме українським газом

Україна на сьогоднішній день веде переговори з «Дойче Банком» про залучення коштів на закупівлю газу для заповнення газосховищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила кореспонденту УНІАН, коментуючи предмет переговорів між НАК «Нафтогаз України», «Газпромом» і «Дойче Банком» у Франкфурті-на-Майні. (Як повідомляв УНІАН, 11 вересня у Франкфурті-на-Майні відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і голови правління Deutsche Bank AG Йозефа АКЕРМАННА за участю голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ.)

«Ми ведемо переговори з «Дойче Банком», але не для погашення боргів «Нафтогазу», тому що у нас немає боргів (перед Росією за газ – УНІАН), а для того, щоб викупити в газові сховища додатковий обсяг газу, який буде придбано за сьогоднішньою ціною і на досить тривалу перспективу, забезпечивши стабільність функціонування газового ринку України», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також уточнила, що обсяги цього газу залежатимуть від розміру кредиту.

«Ми працюємо над тим, щоб газові сховища були наповнені саме українським газом, оскільки за останні роки Україна, на жаль, не мала в своїх сховищах жодного кубометра газу, все було забрано практично неукраїнськими структурами», - зазначила вона.