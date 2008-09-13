Хто очолить «Ядерне паливо України»?

Державний концерн «Ядерне паливо України» може очолити екс-заступник генерального директора концерну «Укратомпром» Борис БІЛИК.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його словами, Міністерство палива і енергетики вже підготувало відповідний пакет документів.

«Кандидатуру БІЛИКА буде винесено на найближче засідання Кабміну, оскільки питання затвердження статуту концерну і керівництва процедурно розведені», - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Кабмін затвердив статут державного концерну "Ядерне паливо України".

Рішення про створення державного об`єднання атомпрому було ухвалене Кабміном у середині квітня ц.р.

До держконцерну, за словами міністра палива і енергетики Юрія ПРОДАНА, увійдуть держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Дирекція підприємства, створюваного на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд», ДП «Смоли», «Дніпровський завод прецизійних труб» і «Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології».

За інформацією Ю.ПРОДАНА, після завершення санації ДП «Цирконій» також може бути включене до складу держконцерну.

Довідка УНІАН. Б.БІЛИК народився 31 жовтня 1958 року в Красноярську. Вищу освіту дістав в Московському інженерно-фізичному інституті.

Після закінчення інституту працював на Південно-Українській АЕС, де обіймав посади від інженера-оператора до генерального директора станції.

У січні 2007 року був звільнений з посади гендиректора Південно-Української АЕС і призначений радником президента ДП НАЕК «Енергоатом». З 20 червня 2007 року по 30 липня 2008 року обіймав посаду заступника генерального директора ліквідованого держконцерну «Укратомпром».

Заслужений енергетик України.