Україна і Росія можуть врятувати світ від голоду

Під час зустрічі представників Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку і Продовольчої і сільськогосподарської організації Об`єднаних Націй (FAO), що проходить в Парижі, директор Інвестиційного Центру FAO Чарльз РІМЕНШНАЙДЕР (Charles Riemenschneider) заявив про необхідність інвестицій в сільське господарство України і Росії.

Високі урожаї зернових в Росії і Україні цього року показали, що цей регіон має невикористаний потенціал в сільському господарстві. Інвестиції в даний сектор можуть закріпити нинішню тенденцію високих урожаїв і змінити на краще ситуацію з продовольством на світових ринках.

За даними FAO, підвищення цін на продукти харчування зумовило збільшення посівної площі під зерновими в Росії і Україні з 2,4 млн. гектарів до 33,8 млн. га.