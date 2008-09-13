Надходження від українського кінопрокату зросли на 28%

Касові збори українських кінотеатрів у серпні становили понад 5 млн. 670 тис. дол., що на 1 млн. 249 тис. доларів або на 28% більше, ніж за цей же період минулого року, повідомляє російський часопис "Кинобизнес сегодня".

За інформацією часописа, за п`ять вікендів серпня касові збори українських кінотеатрів становили понад 4 млн. 350 тис. дол., що на 1 млн. 120 тис. доларів, або майже на 35% перевищує аналогічний показник минулого року.

Лідерами прокату в серпні стали фільми "Мумія: гробниця імператора драконів" (понад 2 млн. 300 тис. доларів), "Грім у тропіках" (591 тис. доларів) та "Темний рицар" (474 тис. доларів).

Раніше деякі кінопрокатники повідомляли про нібито зниження грошових находжень після грудневого рішення Конституційного Суду України про обов`язковий переклад всіх іноземних фільмів українською мовою.

Проте, за даними незалежних джерел, касові збори зросли у першому півріччі 2008 року на 4%, а у липні - на 16% у порівнянні з відповідними періодами минулого року.