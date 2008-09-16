Рада Нацбанку затвердила основи грошово-кредитної політики на 2009 рік

Рада Національного банку України затвердила основи грошово-кредитної політики на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО під час прес-конференції.

За його словами, показник по курсу гривня/долар США на рівні 4,85 плюс-мінус 4% вдасться утримати до кінця року. «Ми задекларували, що наближатимемо реальний курс до офіційного. Зараз різниця між офіційним курсом і ринковим становить менше 1%», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він стверджує, що підстав для перегляду цього курсу до кінця поточного року немає.

Водночас Рада Нацбанку розширила коридор курсу гривня/долар США на 2009 р. на 1% - до 5%. За словами П.ПОРОШЕНКА, на початку 2009 р., коли будуть відомі дані по дефіциту торгового балансу й показники інфляції на кінець року, Рада НБУ перегляне прогноз по курсу гривня/долар США.