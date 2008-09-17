Україна та Чехія підписали протокол про захист інвестицій

Україна та Чехія підписали протокол про внесення змін до міжурядової угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна церемонія підписання відбулася в Києві в рамках українсько-чеських міжурядових переговорів.

Від імені українського уряду протокол підписала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, від імені чеського уряду – прем`єр-міністр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.

Крім того, сьогодні Україна та Чехія обмінялися грамотами про ратифікацію міждержавного договору про правову допомогу в цивільних справах. Відповідний протокол підписали від імені української сторони заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛИСЕЄВ, від імені чеської сторони – Надзвичайний і Повноважний Посол Чехії в Україні Ярослав БАШТА.