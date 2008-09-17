У Ялті проходить конференція "Чорноморська безпека..."

У Ялті проходить міжнародна наукова конференція і експертний прес-клуб «Чорноморська безпека: кримський вимір міжнародних тенденцій».

Як передає кореспондент УНІАН, голова Кримського республіканського товариства міжнародних зв`язків Едуард МАЛІЄНКО, відкриваючи конференцію, зазначив, що цей захід є, по суті, першими зборами громадськості Криму після серпневих подій на Кавказі, і він ставить собі за мету максимально активну участь суспільства у відкритому діалозі.

Під час конференції і прес-клубу обговорюються теми: «Чорноморський регіон у системі міжнародних відносин», «Інформаційний вимір міжнародної взаємодії в Чорноморському регіоні» тощо.

У конференції беруть участь близько 20 науковців Криму, українські і російські дипломати, політологи, провідні тур-оператори півострова, група незалежних підприємців, журналісти.

Учасники конференції і прес-клубу хвилиною мовчання вшанували пам`ять журналіста Георгія Гонгадзе.

Форум організовано за ініціативою неурядових громадських організацій – Кримського республіканського товариства міжнародних зв`язків, Таврійського інституту регіонального розвитку, газети «Большая Ялта News», Незалежної ради підприємців Ялти і руху «Громадянин Великої Ялти».

Учасники конференції планують прийняти підсумковий документ.