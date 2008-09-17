Розпад коаліції не вплинув на економічні рейтинги України

Міжнародна агенція Standard & Poor’s заявляє, що розпад правлячої коаліції України не є несподіванкою і не справить негайного впливу на суверенні рейтинги країни.

Про це сказано в повідомленні S&P, оприлюдненому сьогодні.

На сьогодні Україна має від Standard & Poor’s такі рейтинги: рейтинг за зобов`язаннями в іноземній валюті: В+/Стабільный/В; рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті: ВВ-/Стабільный/В).

«У короткостроковій перспективі розпад правлячої коаліції, вочевидь, не справить суттєвого негативного впливу на макроекономічні показники, оскільки може перешкодити проходженню чергової пропозиції щодо збільшення бюджету а, отже, призведе до жорсткішої, аніж очікувалося, фіскальної політики. Водночас у довгостроковій перспективі розпад коаліції може понизити перспективи реалізації реформ, оскільки сигналізує про початок кампанії президентських виборів (яка має відбутися на початку 2010 р.)», - сказано в повідомленні Standard & Poor’s.

Крім того, у S&P зазначають, що поки атмосфера залишається настільки політизованою, створення консенсусу з приводу ухвалення ключових стратегічних рішень, включаючи реалізацію антиінфляційних заходів, приватизацію, коригування планів випуску боргових зобов`язань, залишається малоймовірним. Потенційно темпи зростання української економіки залишаються серед найвищих у світі (серед суверенних урядів, які мають рейтинги). Проте, оскільки світова криза ліквідності посилюється, ситуація в економіці більше, аніж будь-коли, залежить від умов торгівлі, зокрема, від цін на метали та імпортований газ. Тому ризики зниження зростання в середньостроковій перспективі залишаються високими та достатньо невизначеними.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив про припинення діяльності коаліції БЮТ і НУ-НС.