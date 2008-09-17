Світова економіка переживає глобальну кризу, як у 70-х - експерт

Радник голови правління «Укргазбанку» Олександр ОХРІМЕНКО вважає, що сьогоднішня ситуація у світовій економіці за всіма показниками нагадує глобальну світову економічну кризу 70-х років.

«Тоді зростання цін на нафту фактично спровокувало розвиток глобальної світової кризи, яка торкнулася фактично всіх розвинених країн світу. Аналогічна ситуація спостерігається і сьогодні», - повідомляє прес-служба банку з посиланням на О.ОХРІМЕНКА.

Експерт відзначив, що в ситуації, що склалася, українські внутрішньополітичні події відходять на другий план. «Порівняно з світовими кризовими тенденціями, «метушня» навколо розпаду коаліції, формування нової і можливих майбутніх дострокових виборів - просто дитяча витівка», - вважає О.ОХРІМЕНКО.

Коментуючи подальшу поведінку національної валюти, експерт наголосив, що найближчим часом курс долара щодо євро тільки зміцнюватиметься. Аналогічна ситуація очікується й щодо співвідношення долар/гривня.

Експерт не виключає, що за збереження нинішніх тенденцій ближче до кінця року курс долара досягне позначки 5 грн. за долар.

«Надалі політика зміцнення гривні зміниться політикою її послаблення щодо долара. Дана тенденція буде характерна і в разі дострокових виборів і формування нового уряду», - вважає О.ОХРІМЕНКО.