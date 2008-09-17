Прогноз погоди на 18 - 22 вересня: рибам нема на що скаржитися

Завтра на Півдні та в Центрі України пройдуть сильні дощі, вдень 9-14° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 18 вересня в країні буде хмарна погода. Дощі, у південній частині та центральних областях місцями сильні дощі, окремі грози, в Карпатах дощ з мокрим снігом, у східних областях невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на сході до 18°; у південній частині вночі 10-15°, вдень 16-21°, в Криму до 26° тепла; на високогір`ї Карпат вночі заморозки 0-2°, температура вдень 4-6° тепла.

19-20 вересня в Україні хмарно. Часом дощі, 19 вересня місцями сильні. Вітер північний та північно-східний, у південній частині південно-західний, 7-12 м/с, 19 вересня в Україні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні 12-17°; вдень 9-14°, на півдні та сході 15-20°, у західних областях 6-8°. В Карпатах дощ та мокрий сніг; вночі заморозки 0-2°, температура вдень 1-6° тепла.

21-22 вересня в Україні часом невеликі та помірні дощі, лише у східних областях 22 вересня без істотних опадів. Температура вночі 7-14°, на узбережжі морів 15-18°; вдень 10-16°, у південній частині та східних областях 17-22°.

У Києві завтра буде хмарно. Дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 11-13°.

У Київській області очікується хмарна погода. Дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

19-20 вересня на Київщині хмарно, часом дощ, 19 вересня місцями сильний. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, 19 вересня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 9-14°.

21-22 вересня у столичному регіоні часом дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°.