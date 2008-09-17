Заступника київського прокурора піймали за кермом краденої автівки

Заступника прокурора одного з районів Києва затримано за кермом викраденого автомобіля.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, до Міністерства внутрішніх справ надійшла заява від уповноваженого в справах німецької фірми "Europcar Gmbh Germany" щодо вжиття термінових заходів, спрямованих на затримання автомобіля "Mersedes Benz", яким незаконно заволоділи на території Німеччини та який, згідно з повідомленням Інтерполу, знаходиться у міжнародному розшуку.

У результаті вжитих правоохоронцями заходів, за допомогою системи супутникового спостереження установлено, що викрадений автомобіль знаходиться на території Луганської області, де згодом його було затримано працівниками міліції.

Виявилось, що викраденим автомобілем керував заступник прокурора одного з районів Києва. На цей автомобіль він закріпив номерні знаки з іншого легковика, що належить жительці Донецької області.

У багажнику викраденого автомобіля працівники міліції знайшли й реєстраційні номерні знаки Німеччини, а також оригінал свідоцтва про реєстрацію автомобіля "Роrсне Саyеnnе", власником якого є житель Дніпропетровська. У водія викраденого автомобіля вилучили пістолет "Вій", призначений для стрільби гумовими кулями.

Під час проведення необхідних слідчих дій затриманий поводився зухвало, погрожував працівникам міліції звільненням і перешкоджав проведенню огляду місця події, йдеться у повідомленні. Зокрема, щодо наявності у нього зброї правоохоронцям відповідав, що дозвіл на її зберігання йому не потрібен, оскільки він є заступником прокурора одного з районів столиці.

У ході подальшої перевірки працівники міліції з’ясували, що ця особа також може бути причетна до організації виготовлення підроблених документів на так звані «автомобілі-двійники». Крім того, на одній зі стоянок столиці було виявлено автомобіль «Порш-Кайєн», яким користувався прокурорський працівник. Є підстави стверджувати, що й цей легковик є «двійником», ззаначають правоохоронці.