Луценко поставить на облік суддів, які нищать роботу МВС

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО доручив керівникам обласних управлінь МВС до кінця року сформувати реєстр суддів, неправомірні рішення яких призвели до рейдерських захоплень підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні у Полтаві на розширеній колегії Міністерства за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Моя вимога керівникам областей (обласних управлінь МВС – УНІАН) до кінця року в кожній області має бути реєстр суддів, які прийняли неправові рішення, які потягнули рейдерські атаки», - сказав він.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО поставив завдання «працювати по суддям, які знищують фактично роботу МВС по хабарниках».

При цьому він пояснив, що це викликано тим, що переважна більшість справ по хабарниках за рішенням судів або закриваються, «або хабарники, які брали мільйони хабарів, зобов’язані сплатити лише штраф».