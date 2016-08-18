За останні півтора року в ДТП загинуло більше українців, ніж в зоні АТО - ЗМІ

Смертність українців у ДТП в перерахунку на 100 тисяч населення перевищила показники 2012 року, хоча тоді в офіційній статистиці враховувалися окупований Крим і найбільш густонаселені райони Донбасу, які зараз перебувають під контролем бойовиків. Про це йдеться в статті в новому випуску журналу "Новое время".

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"За перше півріччя 2016-го постраждали 15,5 тис. осіб, у той час як за аналогічний період 2015-го — 12,1 тис. В країні зростає не тільки травматизм, але і загальна кількість ДТП: за весь минулий рік сталося 134 тис. випадків аварій і наїздів, а всього за шість місяців 2016-го — 72 тис. випадків, що за підсумками року може вилитися у більш ніж 140 тис. пригод", - наводить статистику автор матеріалу.

Основними причинами зростання кількості дорожніх пригод в Нацполіції називають перевищення швидкості руху, невміле маневрування, керування у нетверезому стані.

За статистикою найбільш небезпечний для всіх учасників руху регіон країни - столиця. Минулого року в Києві відбулося 35,8 тис. ДТП. В Одеській області, яка зайняла друге місце, кількість дорожніх пригод вдвічі менша — 12 тис. Далі йде Харківщина зі своїми 10 тис. випадків.

"За рівнем ДТП зі смертельним результатом Київ випереджає багато великі європейські міста. Тут щорічно на кожні 100 тис. жителів фіксують приблизно 4,6 летальних випадків серед учасників аварій. За даними Європейської ради безпеки дорожнього руху, в Берліні цей показник дорівнює 1,6, а в Лондоні — 2,5", - повідомляється в статті.

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У порівнянні з деякими європейськими країнами Україна також програє. У Швеції — однієї з найбільш благополучних країн Європи з вуличної безпеки — коефіцієнт смертності в ДТП дорівнює 2,8 на 100 тис. осіб. Український рівень в три рази гірший — 10,8 смертей на 100 тис. осіб. Він помітно перевищує не тільки шведський, але й аналогічні коефіцієнти для Німеччини — 4,3, Франції — 5,1 і навіть експресивної Італії — 6,1. З країн ЄС ближче всього до України Польща — 10,3 і Литва — 10,6 смертей на 100 тис. населення.

У Нацполіції саме перевищення швидкості називають головною причиною ДТП, внаслідок яких є постраждалі — 5,5 тис. випадків по країні за 2015 рік. Далі за спаданням — йдуть аварії при маневрах (3,3 тис.) і водіння в стані алкогольного сп'яніння (2,3 тис. випадків). Пияцтво все впевненіше виходить на перші ролі в статистикою дорожніх пригод. Тільки за перші півроку 2016-го нетверезі водії стали причиною 1,2 тис. аварій — це плюс 26% до аналогічного торішнього показника.

Більш детально про ситуацію на дорогах країни, читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".