У потязі Київ-Варшава повісився 13-річний хлопчик

У потязі Київ - Варшава знайшли повішеним 13-річного хлопчика, який їхав з Донецької області разом з групою на Фестиваль циркового мистецтва в Польщі.

Про це повідомила старший інспектор у зв`язках з громадськістю Лінійного управління на Львівській залізниці, майор міліції Тетяна Маєр. За її словами, слідчо-оперативна група встановила наступне: неповнолітній С. був членом групи учнів школи циркових мистецтв, яка слідувала в м. Варшава Республіки Польща на Фестиваль циркового мистецтва. Група майбутніх циркових артистів відправлялася з Києва із старшою групи - актрисою цирку Державного підприємства "Молодість".

На місці події було встановлено, що неповнолітній С. проживав разом з своїм опікуном в м. Макіївка Донецької області. За словами Маєр, батько хлопчика помер два роки тому, а мати позбавлена батьківських прав і зараз знаходиться в розшуку, як зникла без вісті.

"Як пояснив товариш хлопчика по цирковій школі, з яким вони їхали на Фестиваль до Варшави, за декілька днів до від`їзду той знаходився в стані депресії і вів розмови про те, що йому набридло життя без батьків, він дуже сумує за батьком, крім того в розмові промайнула фраза "я дуже хочу до батька", - відзначила Тетяна Маєр.

Відновлюючи картину події, співробітники Лінійного управління з`ясували, що перед вечерею, неповнолітній С., узявши свій домашній рушник, пішов у туалет помити руки. Його відсутність тривала більше десяти хвилин і викликала неспокій у старшої групи. Вона пішла на пошуки хлопчика. З`ясувавши, що туалет закритий зсередини, старша групи звернулася до провідника вагону. Провідник відкрив двері своїм ключем, і разом вони побачили жахливу картину: неповнолітній С. скоїв суїцид - повісився на рушнику, прив`язавши один кінець до вішалки на стіні туалету.

Лікарі швидкої допомоги, які були викликані на місце події, встановили діагноз - асфіксія.

Остаточні обставини і причини даної трагедії будуть встановлені в ході слідства.

Кореспондент