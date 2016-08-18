Порошенко вручив державні нагороди льотчикам-героям АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Церемонія нагородження відбулася сьогодні під час відвідування президентом вертолітно-військової частини в місті Броди Львівської області.

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Серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня - командир вертольоту вертолітної ланки вертолітної ескадрильї, підполковник В’ячеслав Печенюк. За час АТО він виконав понад 110 бойових вильотів. В умовах інтенсивної протидії засобів ураження незаконних збройних формувань Печенюк евакуював із зони бойових дій близько 170 поранених військовослужбовців.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено командира вертольоту вертолітної ланки вертолітної ескадрильї, майора Сергія Шингура, який виконував бойові польотні завдання повітряної розвідки з виявлення незаконних блокпостів, сил та засобів незаконних збройних формувань, на вогневе ураження противника поблизу Слов’янська, Краматорська, Амвросіївки та інших населених пунктів.

Орденом Данила Галицького нагороджено старшого льотчика вертолітної ланки вертолітної ескадрильї, майора Дениса Соболєва. Він виконав понад 100 бойових вильотів, евакуював із зони бойових дій понад 120 поранених військовослужбовців.

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджений льотчик-оператор вертолітної ланки вертолітної ескадрильї, лейтенант Олександр Нечипоренко, який також виконував бойові польотні завдання повітряної розвідки з виявлення незаконних блокпостів, сил та засобів бойовиків у Донецькій області.