На Житомирщині екс-голів РДА та райради за хабар засудили до 2,5 років ув’язнення

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, 17 серпня суд засудив обох посадовців до 2,5 років позбавлення волі.

Встановлено, що колишні керівники Малинського району вимагали гроші за сприяння фермеру у виділенні землі.

Читайте такожПосадовця ГУ ДФС у Харківській області затримали під час одержання 500 тисяч гривень хабара

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище) Кримінального кодексу України здійснювала прокуратура Житомирської області.

За інформацією прокуратури області, першочергово правоохоронне відомство вимагало позбавити волі хабарників на термін від 5 до 10 років без права 3 роки обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Також їм загрожувала конфіскація майна, однак суд виніс більш м'який вирок.

За даними прес-групи СБУ у Житомирській області, справу розглядав Малинський райсуд Житомирської області.

В прес-групі також повідомили, що суд визнав посадовців винними за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

"Йдеться про шахрайство, бо чиновники за гроші обіцяли підприємцю посприяти в оренді земельної ділянки для ведення фермерського господарства, тоді як насправді вирішення цього питання не належало до їхньої компетенції", - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року на Житомирщині суд ухвалив взяти під варту двох посадовців, яких затримали на хабарі у 40 тис. грн. На той момент чиновники займали посаду голови Малинських РДА та райрайди, їх затримали працівники Служби безпеки та прокуратури області 27 вересня 2015 року.

Пізніше після затриманням суд відпустив чиновників під заставу у 300 тис. грн для голови райдержадміністрації , а для голови райради – під заставу в 218 тис. грн.