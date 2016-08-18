Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому начальнику ДАІ Києва

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24 лютого 2014 року за фактом організації вищими службовими особами Міністерства внутрішніх справ України, зокрема ДДАІ МВС України, за попередньою змовою з вищими службовими особами органів прокуратури, судової влади, інших органів державної влади та невстановленими особами, масових зловживань службовим становищем, перевищення влади працівниками правоохоронного органу та постановлення суддею завідомо неправосудних рішень з метою незаконного переслідування працівниками ДАІ учасників руху «Автомайдан» під час масових акцій протесту у листопаді 2013 року – лютому 2014 року.

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В рамках досудового розслідування 15 серпня 2016 року винесено повідомлення про підозру колишньому начальнику управління ДАІ ГУМВС України у м. Києві Анатолію Курінному. Його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ст. 340 КК України, а саме внесенні службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

У зв’язку з цим Курінному необхідно невідкладно з’явитися для проведення процесуальних дій у якості підозрюваного до Департаменту спецрозслідувань ГПУ, йдеться у повідомленні.