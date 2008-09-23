Абонплата за телефон зросте на 20%

З 1 жовтня абонентна плата за користування телефоном у містах і райцентрах зросте на 20%.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН член Національної комісії з питань регулювання зв`язку Людмила АРТЮШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.АРТЮШЕНКО зазначила, що це рішення ухвалено на останньому засіданні НКРЗ.

За її словами, після підвищення вартості абонплати «тарифи в містах перестануть бути збитковими». Водночас, поки, за даними Л.АРТЮШЕНКО, сільський зв`язок залишається в Україні збитковим, «проте ми утрималися від зміни тарифів у сільській місцевості», зокрема, враховуючи побажання уряду.

Щодо інших тарифних змін Л.АРТЮШЕНКО повідомила, що НКРЗ ухвалила рішення про зниження тарифів на встановлення телефонів на 10%, а також зміну низки інших тарифів. Зокрема, змінено тариф на встановлення заново телефонів, який раніше становив 6,5 грн., а сьогодні встановлено нову ціну в розмірі 20 грн.