Автомобіль насмерть збив жінку на зупинці в Запоріжжі

У Запоріжжі "Жигулі", вилетіли з проїжджої частини і врізалися в дерево на зупинці громадського транспорту. В результаті ДТП одна людина загинула, ще одна потрапила до реанімації.

Як розповіли УНІАН в Запорізькій Державтоінспекції, аварія сталася сьогодні вранці на центральному проспекті Запоріжжя - проспекті Леніна.

"Близько 5.20 ранку "дев`ятка", що рухалася по проспекту Леніна, з однозначно не встановлених на даний момент причин вилетіла з проїжджої частини в районі зупинки громадського транспорту "Торговий центр "Інтрейд" і на повній швидкості врізалася в дерево, що росло поряд з павільйоном зупинки. В результаті ДТП загинула 50-річна жінка, що чекала на зупинці транспорту. Водій з численними травмами госпіталізований в центр екстремальної медицини", - розповіли в ДАІ.

Зараз співробітники ДАІ встановлюють обставини і причини аварії. Поки одна з основних версій - знаходження за кермом в нетверезому стані і перевищення швидкості.