На 89-му році життя помер провідний діяч ОУН Григорій Васькович

У Львові на 89-му році життя помер 22 вересня відомий науковець, чільний діяч ОУН Григорій Васькович.

Про це УНІАН повідомили у Всеукраїнській громадській організації "Європейський рух в Україні".

Г.Васькович (псевдо („Вак“, „Вимога“, „Б.Занкович“) народився 12 грудня 1919 р. в с.Розтічках Долинського району Івано-Франківcької області. Член ОУН з 1937 року.

Г.Васькович був членом Проводу ОУН з 1951 р., близьким соратником С.Бандери, С.Ленкавського й Я.Стецька, професором педагогіки і деканом Українського вільного університету в Мюнхені, дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка, відомим громадським діячем. (Детальна біографія тут)

Поховають Г.Васьковича у суботу, 27 вересня, на Личаківському цвинтарі.