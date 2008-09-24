Мати загиблого громадянина України перебуває в Італії
Дипломати надають правову допомогу
Генеральне консульство України в Мілані надало необхідні роз’яснення рідним українців, що постраждали внаслідок обвалу будівлі на острові Мурано (Венеція), щодо правових шляхів вирішення питання про відшкодування та страхові виплати фірмою-роботодавцем.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, Генконсульство надіслало додаткову інформацію щодо одного загиблого та двох постраждалих громадян України внаслідок обвалу будівлі 22 вересня.
Мати загиблого громадянина знаходиться в Італії з метою супроводження труни з тілом сина в Україну для поховання за місцем проживання.
Двоє постраждалих громадян України продовжують перебувати у центральній лікарні Венеції. За оцінками італійських медиків, загрози їхньому життю немає.
Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.