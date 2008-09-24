Тимошенко зізналася, що своїми руками зупинила програму СП

Уряд України найближчим часом планує закінчити міжнародні переговори щодо реалізації проекту аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Уряд і Мінпаливенерго ведуть переговори з тими країнами, які можуть бути задіяні в завершенні цього проекту. Єдине, чого ми не допустимо, це програми, яку почав Секретаріат Президента, щоб викачати технічну важку нафту, якою наповнений нафтопровід, на 300 млн. дол., і залишити трубу практично без нафти. Це я заборонила робити «Укртранснафті», і ні за яких обставин не дам викачати важку нафту до тих пір, поки не будуть підписані всі угоди між урядами країн, які можуть брати участь у використанні «Одеса-Броди» в аверсному напрямку, й поки не будуть підписані довгострокові контракти на забезпечення використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в правильному, аверсному, напрямку. Робота йде, і я думаю, що вона найближчим часом закінчиться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона в черговий раз зазначила, що уряд є прихильником використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному напрямку.