СЕС зняла з реалізації партію соку ТМ "Садочок"
16:37, 28 вересня 2008Суспільство
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У санітарних лікарів є зауваження
Фахівці Кременчуцької міської санітарно-епідеміологічної станції зняли з реалізації партію яблучно-морквяного соку виробництва ТМ "Садочок".
Про це УНІАН повідомив завідувач відділом санітарної гігієни СЕС Кременчука Євген ЯЩЕНКО.
За його словами, до цієї продукції у санітарних лікарів є зауваження щодо якості соку. Вони виникли в ході перевірки продажу напоїв в торгівельній мережі міста.
“Ми надіслали листи до СЕС міста-виробника соку, до Миколаєва, з проханням покарати порушників", - зазначив Є.ЯЩЕНКО.
Подробиці того, що саме стало причиною для зняття з реалізації партії товару в СЕС оприлюднювати не побажали.
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