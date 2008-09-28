СЕС зняла з реалізації партію соку ТМ "Садочок"

Фахівці Кременчуцької міської санітарно-епідеміологічної станції зняли з реалізації партію яблучно-морквяного соку виробництва ТМ "Садочок".

Про це УНІАН повідомив завідувач відділом санітарної гігієни СЕС Кременчука Євген ЯЩЕНКО.

За його словами, до цієї продукції у санітарних лікарів є зауваження щодо якості соку. Вони виникли в ході перевірки продажу напоїв в торгівельній мережі міста.

“Ми надіслали листи до СЕС міста-виробника соку, до Миколаєва, з проханням покарати порушників", - зазначив Є.ЯЩЕНКО.

Подробиці того, що саме стало причиною для зняття з реалізації партії товару в СЕС оприлюднювати не побажали.