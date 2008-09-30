У шоколаді Cadbury знайшли меламін: компанія відкликає 11 видів продукції

Одна з найбільших в світі кондитерських компаній - британська Cadbury - відкликала свою продукцію, яку виробляли на заводі в Пекіні, після того, як у ній були знайдені сліди меламіну. Через вміст цієї шкідливої речовини в молочних продуктах в Китаї захворіли вже 54 тисячі дітей, а чотири малюки померли.

Як повідомив представник Cadbury в Бірмінгемі Тоні Білсборо, всього було відкликано 11 видів шоколаду і солодощів з його вмістом. Відразу після цього були проведені тести, які підтвердили наявність в них небезпечного меламіну, передає AFP.

Поки не повідомляється, яку кількість меламіну виявили в шоколаді Cadbury. Компанія разом з тим запевнила, що китайський завод поставляв продукцію тільки до Австралії, Тайваню, Гонконгу, Науру і на Острів Різдва, решта ж країн, де також продаються солодощі Cadbury, у тому числі і США, можуть не турбуватися.

У американській фірмі Hershey`s, що купує британську продукцію для подальшого продажу на внутрішньому ринку, підтвердили, що ніколи не купували молочний порошок у Китаї і можуть ручатися, що він не міститься в шоколаді Cadbury, повідомляє AP.

Одночасно перевірка молочно-шоколадної продукції була проведена і в Індонезії, і вона виявила наявність меламіну в десяти видах товарів, що продаються по всій країні. До категорії "під підозрою" потрапили такі світові гіганти як компанія Mars, що виробляє популярне драже M&Ms і шоколадні батончики Snickers, а також Kraft Foods з її вафлями Oreo.

Керівництво цих компаній оскаржує результати перевірок, запевняючи, що при виготовленні своєї продукції не використовує китайське молоко і взагалі продукти китайського виробництва.

"Меламіновий скандал" розгорівся в Китаї після того, як до лікарень потрпили тисячі дітей, які постраждали від годування небезпечними для здоров`я молочними сумішами, нагадує ІТАР-ТАРС. Пізніше з`ясувалося, що меламін містився в зразках продукції 22 підприємств, зокрема в сирому молоці, йогуртах, морозиві, цукерках, що продаються, зокрема, за межами материкового Китаю.

На Тайвані цей хімікат за останні дні виявлений в сирному порошку, який пропонувався клієнтам ресторанів мережі Pizza Hut, всього ж на острові захворіли четверо дітей. У Гонконзі від вживання неякісного китайського молока постраждали п`ятеро дітей, у яких були діагностовані камені в нирках. Ще одна дитина захворіла в Макао.

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