Українське небо зможе приєднатися до ЄС раніше, ніж країна

Орієнтовно поетапне приєднання України до Спільного авіаційного простору з Євросоюзом планується здійснити до 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

Згідно з повідомленням, на сьогодні створено чотири робочі групи, які співпрацюють з Єврокомісією з цього питання.

Крім того, у рамках програми Twinning відбувається обмін досвідом між співробітниками, підготовка фахівців.

За словами заступника міністра транспорту та зв`язку - голови Державіаадміністрації Олександра ДАВИДОВА, Єврокомісія передусім висловлює побажання об`єднати ринки авіаперевезень, тимчасом як головний критерій України - єдині стандарти та підходи до контролю безпеки польотів.

Довідка УНІАН. Проект Twinning передбачає гармонізацію процедур законодавства і забезпечення їх виконання в авіаційному секторі. Реалізація проекту спрямована на адаптацію норм українського законодавства з безпеки цивільної авіації до норм і вимог Об`єднаної авіаційної адміністрації ЄС (Joint Aviation Authority) в контексті можливості створення об`єднаного авіаційного простору ЄС і України.

12 грудня 2006 року Єврокомісія отримала мандат від Ради ЄС на проведення переговорів з Україною щодо формування Спільного авіапростору.