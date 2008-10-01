Ющенко приділить час боротьбі з корупцією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 3 жовтня візьме участь у відкритті 3-ї щорічної конференції Міжнародної асоціації антикорупційних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що у цій конференції в Києві візьмуть участь представники більше 100 відповідних органів різних країн.

При цьому прес-секретар нагадала, що В.ЮЩЕНКО виступає за приведення антикорупційного законодавства України у відповідність зі світовими стандартами.