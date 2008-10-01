Ющенко приділить час боротьбі з корупцією
06:49, 01 жовтня 2008Суспільство
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У Києві - Міжнародна конференція
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 3 жовтня візьме участь у відкритті 3-ї щорічної конференції Міжнародної асоціації антикорупційних органів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
Вона зазначила, що у цій конференції в Києві візьмуть участь представники більше 100 відповідних органів різних країн.
При цьому прес-секретар нагадала, що В.ЮЩЕНКО виступає за приведення антикорупційного законодавства України у відповідність зі світовими стандартами.
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