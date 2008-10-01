Тігіпко каже, що треба готуватися до гіршого

Співголова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів, колишній голова Національного банку України Сергій ТІГІПКО вважає, що в Україні не буде іпотечної кризи.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю агентству УНІАН.

На думку С.ТІГІПКА, світова економічна криза вже відбивається на українській економіці, і першими це відчули банки. «Банки не можуть сьогодні залучати ті обсяги коштів, які вони залучали до цього», - сказав він, зауваживши, що ця проблема торкається не лише українських банків, які і без того серйозно обмежені в цьому плані.

С.ТІГІПКО наголосив, що сьогодні ця проблема стосується і банків із західними інвестиціями, оскільки нестабільність на європейських і американському ринках фактично закриває для них міжбанківський ринок. «Інвестори виходять у кеш (готівку) і тримають його - не дають банкам, і це вже відчули всі», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, це призводить до того, що банки зменшують обсяги іпотеки, оскільки бояться повторення кризи в цьому секторі.

«Хоча, я думаю, що це помилка щодо України - іпотечної кризи у нас не буде», - сказав С.ТІГІПКО, зауваживши, що сьогодні банки не кредитують будівництво, і є тенденція до падіння темпів виробництва у цій сфері.

«Я думаю, що говорити про те, що сьогодні нічого не відбувається, не можна. Так, поки нічого страшного, але потрібно готуватися до гіршого», - сказав С.ТІГІПКО.