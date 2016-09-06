Слідство ще не визначилося із основною версією вбивства Шеремета - Геращенко

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі Свободи слова, пише Liga.net.

"На даний момент поліція і кращі слідчі разом зі слідчими прокуратури вивчають величезні обсяги свідчень, відеозаписи, щоб визначити найголовніше - мотив вбивства Павла Шеремета", - сказав він.

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Радник додав, що є цілий ряд версій, однак до кінця слідство ще не визначилось, яка версія є основною.

Він підкреслив, що є версії, що вбивство журналіста пов'язане з його журналістською діяльністю в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала подію за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста.