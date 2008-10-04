Після сьогоднішнього вибуху зупинили роботу усіх шахт "Краснодонвугілля"

Сьогодні роботу усіх шахт ВАТ “Краснодонвугілля” у зв’язку з аварією на шахті “Дуванна” згідно розпорядження генерального директора Олександра ПОТАПЕНКА, зупинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер незалежної профспілки гірників шахти імені М.П.Баракова Дмитро КАЛІТВЕНЦЕВ.

За його словами, не працюють навіть збагачувальні фабрики. Шахтарям незрозуміло, з чим це пов’язано, оскільки на Донеччині після аварії на шахті імені Карла Маркса такого не було.

Особиста думка Д.КАЛІТВЕНЦЕВА, зупинка шахт – це результат того, що генеральний директор не володіє ситуацією і тому перестраховується.

Він нагадав також, що наприкінці березня під час прес-конференції О.ПОТАПЕНКО заявив, що у січні-лютому 2008 року рівень виробничого травматизму в компанії знизився на 35,2 відсотка.

“Краснодонвугілля” першою в Україні запровадила систему техніки безпеки, яка сертифікована за міжнародними стандартами. Тоді ж, на прес-конференції гендиректором було також заявлено, що у 2008 році “Краснодонвугілля” планує збільшити видобуток вугілля і видати на-гора понад 6 млн. тон.

Довідка УНІАН. ВАТ «Краснодонвугілля» - це 7 шахт і шахтоуправлінь та 2 збагачувальні фабрики. Це одна з найбільших вугільних компаній України з видобутку та збачачення коксівного вугілля марок «Ж» і «К».

За минулий рік гірниками компанії видобуто майже п’яту частину загального обсягу його видобутку в Україні.

Глибина залягання пластів становить 400-1200 метрів.

Як повідомляв УНІАН, в суботу, близько першої години ночі на шахті "Дуванна" ВАТ "Краснодонвугілля" стався вибух метану, внаслідок якого загинуло 6 гірників.

Вибух стався в підготовчому забої на горизонті 590 м пласту К2.

Всього у шахті під землею на момент вибуху працювало 119 гірників. Одразу самостійно вийшли на поверхню 59 осіб, решту було евакуйовано рятувальниками.