Міліція затримала вербувальника на сільгоспроботи в Росії

05:42, 05 жовтня 2008
Суспільство
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Звинувачення: торгівля людьми

На Житомирщині під час спецоперації міліція затримала підозрюваного у скоєнні злочинів, пов’язаних з трудовою експлуатацією та торгівлею людьми.

Про це УНІАН повідомив в.о. начальника відділу боротьби з торгівлею людьми УМВС України в Житомирській області Михайло СОРОКА.

За його словами, "під час проведення відпрацювання правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного у скоєнні злочинів, поєднаних з трудовою експлуатацією та додатково задокументували факт злочинної діяльності, пов’язаної із торгівлею людьми".

При цьому М.СОРОКА уточнив, що влітку 2007-го року цей 26-річний громадянин завербував та переправив до Російської Федерації для подальшої трудової експлуатації, пов’язаної з виконанням сільськогосподарських робіт, п’ятьох жителів одного із сіл Попільнянського району Житомирщини.

Він також додав, що наразі перевіряється причетність затриманого до незаконних дій щодо жителів Сумської області.

 

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