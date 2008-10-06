Попри всі заходи G7, європейські ринки знову зірвалися у штопор

Європейські біржі сьогодні продовжили падіння.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зранку французький CAC 40 опустився на 6,26% і сягнув найнижчого рівня з січня 2005 року – 3825,39 пунктів. Footsie-100 Лондонської біржі знизився на 6,21% - до 4670,89 пунктів - найнижчий рівень з 1 січня 2004 року. Індекс Франкфуртської біржі знизився на 5,36%, а Eurostoxx 50 втратив 5,25%.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідери чотирьох країн-членів ЄС, що входять до “великої сімки” – Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини, - вирішили тимчасово полегшити вимоги Пакту стабільності для подолання фінансової кризи.

Країни-члени ЄС, зокрема, взяли зобов’язання допомагати ринку, але скоординовано, щоб підтримати ті фінансові інституції, які мають в цьому потребу.

Єврокомісія також пообіцяла гнучко підходити до застосування європейського законодавства щодо конкуренції та державної допомоги.

Пакт стабільності і зростання був схвалений в Амстердамі в 1997 році і спрямований на нормальне функціонування євро. Відповідно до цього документу, країни-члени єврозони мають скоротити дефіцит бюджету до рівня менше, ніж 3% ВВП та покращувати бюджетний баланс.