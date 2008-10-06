У Києві п'яний співробітник СБУ вчинив стрілянину на вулиці

У Києві працівники міліції затримали співробітника СБУ, який у нетверезому стані вчинив стрілянину на зупинці громадського транспорту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, вчора вночі до чергової частини Дарницького райуправління ГУМВС України в Києві спецлінією «02» надійшло повідомлення про стрілянину на одній із зупинок.

За вказаною адресою негайно прибув автопатруль. З місця події старший наряду, командир взводу роти патрульної служби повідомив, що працівники міліції затримали 29-річного молодика – співробітника Служби безпеки України, який у стані алкогольного сп`яніння здійснив кілька пострілів з карабіна, внаслідок чого поранив 25-річного жителя Сумської області. Потерпілого госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом - вогнепальне поранення лівого коліна і гомілки.

Під час огляду місця події працівники міліції вилучили карабін, магазин до нього з 25 набоями калібру 7,62 мм та чотири гільзи калібру 7,62 мм.

Це – не перший випадок затримання працівника СБУ за стрілянину в громадських місцях, йдеться у повідомленні. Подібний інцидент стався у вересні у кримському селищі Коктебель. Там працівники міліції затримали співробітника СБУ, який у стані алкогольного сп’яніння під час сварки пострілом з табельного пістолета поранив місцевого жителя.