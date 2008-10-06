Українців серед загиблих від землетрусу у Киргизії не знайшли

Громадян України серед загиблих і постраждалих внаслідок землетрусу у Киргизії не виявлено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС з посиланням на Посольство України в Киргизькій Республіці, в ніч з 5 на 6 жовтня в Алайському районі Ошської області (Киргизія) було зафіксовано підземні поштовхи силою 8 балів за шкалою Ріхтера.

Епіцентром землетрусу стало село Нура Алайського району, де зруйновано 120 будівель, пошкоджено дороги та повністю відсутній зв`язок.

За попередніми даними МНС Киргизстану, внаслідок підземних поштовхів 60 осіб загинули та понад 100 отримали поранення.

Сьогодні вранці до зони стихійного лиха вилетів міністр з надзвичайних ситуацій Киргизії з пошуково-рятувальною групою.

Посольство України в Киргизькій Республіці продовжує відслідковувати ситуацію навколо землетрусу.