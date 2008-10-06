Черновецький розпорядився начіпляти у Києві камер

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про затвердження проекту будівництва автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, автоматизована інформаційна система керування дорожнім рухом передбачає встановлення на дорогах міста певної кількості одиниць інформаційних табло, керованих дорожніх знаків, детекторів транспорту та метеонагляду. Тривалість будівництва системи становитиме один рік. Проект схвалено спеціалізованою державною експертною організацією «Київдержбудекспертиза».

За словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, «у рамках будівництва системи керування дорожнім рухом на київських автошляхах заплановано встановити 205 комплектів інформаційного електронного табло, 93 комплекти придорожніх станцій, 93 камери відеоспостереження, 333 детектори транспорту, 4 придорожні метеостанції, 180 км волоконно-оптичної мережі зв’язку та 6 волоконно-оптичних кілець».

Також він підкреслив, що «інформаційна система дозволить на 15-20% підвищити швидкість сполучення, на 20-30% зменшить затримки транспорту, позитивно вплине на екологічну ситуацію в місті (на 13-18% зменшаться шкідливі викиди в атмосферу) та на 10-15% знизить аварійність на автошляхах столиці».

«Крім того, безпеці руху сприятиме інформація, зібрана за допомогою придорожніх метеостанцій, які оперативно надаватимуть відомості про температуру повітря, вологість, видимість, стан дорожнього покриття, швидкість вітру тощо. Відеокамери оперативно виявлятимуть ситуації перед створенням затору та допоможуть вчасно коригувати рух транспорту, а інформаційні табло сповіщатимуть водіїв про інтенсивність руху, наявність заторів та демонструватимуть інші характеристики транспортного потоку», – наголосив Д.БАСС.