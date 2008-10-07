«Воля-Кабель» погодилася не поспішати з цифровим мовленням

ЗАТ «Воля-Кабель» звернулося до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення з клопотанням погодити відстрочення переходу з аналогового мовлення на цифрове до 1 травня 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Антимонопольного комітету України.

«Це стало наслідком виконання рекомендацій АМК, покликаних захистити інтереси абонентів провайдера кабельного телебачення в столиці», - наголошується в повідомленні АМК.

Як випливає з офіційної відповіді провайдера, на вимогу АМК компанія «Воля-Кабель» звернулася з відповідним запитом у Національну раду наприкінці вересня ц.р. Йдеться, зокрема, про необхідність перегляду рішення Нацради №1269, яким було узгоджено останній термін переходу на «цифру» - 1 лютого 2009 року.

«Таким чином, ми в Антимонопольному комітеті разом з тисячами киян сподіваємося, що це актуальне питання буде вирішено вже на черговому засіданні Національної ради, яка є регулятором у цій сфері, і позиція якої тепер є вирішальною», - зазначив в. о. голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

За даними АМК, у листі ЗАТ «Воля-Кабель» у Нацраду наголошується, що «можливість надання послуги в аналоговому форматі може бути збережена на певний час на окремих ділянках мережі, де теоретично можна допустити, що аналогове устаткування витримає навантаження і не дасть технічних збоїв».

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет раніше також вимагав, щоб у абонентів, які ще не перейшли на «цифру», була можливість користуватися послугами кабельного телебачення в аналоговому форматі. Тому для подальшого захисту інтересів споживачів Комітет надіслав звернення до ЗАТ «Воля-Кабель» і оператора телекомунікацій - ВАТ «Київські телекомунікаційні мережі» з вимогою пояснити, як визначатимуть конкретні ділянки мережі та технічну можливість забезпечення аналогового мовлення. З іншого боку, Комітет звернувся до Національної ради як до головного регулятора галузі телебачення, який може вжити заходи для забезпечення споживачів столичного провайдера можливістю обирати спосіб розповсюдження телепрограм.

Крім того, зараз фахівці АМК ретельно досліджують цінову політику «Воля-Кабель», щоб з`ясувати економічний складник тарифів, які застосовуються. Висновки з цього питання Комітет планує представити громадськості під час публічного засідання, на якому ухвалюватимуть рішення щодо дій компанії «Воля-Кабель», у тому числі щодо відключення абонентів від аналогового мовлення.

Коментуючи можливі терміни закінчення розслідування, О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що АМК «як ніхто інший зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше поставити крапку в цій справі».

«Але питання вартості послуг достатньо непросте, передусім через складну систему їх формування… Ми хочемо «розібрати» тарифи до копійки, з`ясувати, як збирають плату з абонентів і на яких підставах, і, поза сумнівом, не залишимо «Волю» у спокої, поки не зробимо цього», - додав він. За даними О.МЕЛЬНИЧЕНКА, розслідування закінчиться в листопаді ц.р.