Біля Кабміну відбудеться акція протесту проти порушників екологічного законодавства

8 жовтня 2008 року о 9:00 під стінами Кабінету Міністрів України розпочнеться акція протесту проти бездіяльності та покривання окремими посадовцями злочинних дій представників тих підприємств, які порушують екологічне законодавство. Орієнтовна кількість учасників – 2 000 осіб.

Основні вимоги:

- зупинити екологічний безлад та порушення екологічних норм, що перетворюють Україну в зону екологічного лиха;

- не допустити, щоб екологічна катастрофа на Київщині стала причиною зміни місця проведення Євро – 2012.

Оргкомітет заходу

– т. 22 999 02

– 8 067 40 39 777