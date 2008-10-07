Біля Кабміну відбудеться акція протесту проти порушників екологічного законодавства
10:55, 07 жовтня 2008Суспільство
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8 жовтня 2008 року о 9:00 під стінами Кабінету Міністрів України розпочнеться акція протесту проти бездіяльності та покривання окремими посадовцями злочинних дій представників тих підприємств, які порушують екологічне законодавство. Орієнтовна кількість учасників – 2 000 осіб.
Основні вимоги:
- зупинити екологічний безлад та порушення екологічних норм, що перетворюють Україну в зону екологічного лиха;
- не допустити, щоб екологічна катастрофа на Київщині стала причиною зміни місця проведення Євро – 2012.
Оргкомітет заходу
– т. 22 999 02
– 8 067 40 39 777
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