Безробітний фінансист убив дружину, дітей і тещу, а потім наклав на себе руки

Це відбулося в каліфорнійській долині Сан-Фернандо. Протягом декількох місяців ця людина не могла знайти собі роботу, хоча до цього він був співробітником декількох крупних компаній. Як передає CNN, в передсмертній записці він бере на себе відповідальність за вбивство і вказує на те, що причиною цього вчинку стали фінансові труднощі, які він переживав.

Эхо Москвы