Безробітний фінансист убив дружину, дітей і тещу, а потім наклав на себе руки
11:11, 07 жовтня 2008Суспільство
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Трагедія у Каліфорнії
Це відбулося в каліфорнійській долині Сан-Фернандо. Протягом декількох місяців ця людина не могла знайти собі роботу, хоча до цього він був співробітником декількох крупних компаній. Як передає CNN, в передсмертній записці він бере на себе відповідальність за вбивство і вказує на те, що причиною цього вчинку стали фінансові труднощі, які він переживав.
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