Вінський висунув ультиматум металургам

«Укрзалізниця» відмовиться від подальшого стримування тарифів для металургів, якщо не буде у відповідь поступок у ціні на їхню продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

«На жаль, адекватних заходів щодо ціни металу для «Укрзалізниці» ми поки не бачимо. Металурги поводяться дуже некоректно як наші партнери, тому що ми зробили: ми раз стримали (підвищення тарифів на перевезення вантажів гірничо-металургійного комплексу залізницями – УНІАН), і другий раз стримуємо, враховуючи їхню проблематику. Вони кроку у відповідь (щодо зниження цін на металопродукцію для «Укрзалізниці» – УНІАН) не зробили. Боюся, що третього разу (щодо стримування підвищення тарифів на вантажоперевезення – УНІАН) не буде», – зазначив міністр.

Зокрема, за словами Й.ВІНСЬКОГО, ціна на вантажні вагони зросла в два рази, що стримує закупівлю вантажних вагонів для «Укрзалізниці». За його даними, при ухваленні фінплану «Укрзалізниці» на цей рік вартість одного напіввагона становила 46 тис. дол., а зараз – 95 тис. дол.

Водночас він зазначив, що, можливо, план із закупівлі вантажних вагонів для «Укрзалізниці» на цей рік вдасться виконати завдяки отриманню кредиту від швейцарського банку в розмірі 250 млн. дол.

Нагадаємо, згідно з фінпланом, необхідно закупити 4000 вантажних вагонів, а на сьогодні закуплено понад 1400.

На думку Й.ВІНСЬКОГО, в даному випадку проблема полягає також у тому, що залізничники, на відміну від металургів, не мають політичного лобі.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» двічі призупиняла підвищення цін на перевезення вантажів для металургів – у вересні й жовтні цього року в зв`язку з кризою в металургійній галузі.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня почали діяти знижки на перевезення окремих видів вантажів. Відповідне рішення було ухвалене 29 серпня Тарифною комісією «Укрзалізниці» на виконання доручення Кабінету міністрів від 29 серпня ц.р. і відповідно до Тарифного керівництва. Зокрема, встановлена знижка на перевезення руди і концентратів залізних, а також коксу у розмірі 10% у внутрішньому сполученні і при ввезенні до України, вапняку для флюсування - 9% у внутрішньому сполученні..

Крім того, з 3 жовтня ц.р. “Укрзалізниця” призупинила заплановане на 1 жовтня 15-процентне підвищення тарифів на перевезення вантажів для підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

На прес-конференції 2 жовтня заступник генерального директора “Укрзалізниці” Віктор ЧОРНИЙ повідомив, що індексацію цін на вантажоперевезення для підприємств ГМК буде призупинено на один місяць (жовтень – УНІАН) за чотирма позиціями: на перевезення коксу всередині України й на експорт; на перевезення вапняку для флюсування всередині України; на перевезення залізорудної сировини у внутрішньому й зовнішньому сполученнях, а також на готову продукцію металургійних підприємств у внутрішньому сполученні й на експорт.

Він також підкреслив, що “Укрзалізниця” ухвалила це рішення у зв`язку з кризою, що триває в ГМК України.

“Ми розуміємо проблеми наших основних партнерів і замовників – підприємств ГМК – і чекаємо з їхнього боку кроків у відповідь. Зокрема, ми сподіваємося на зниження цін на металопродукцію для внутрішнього ринку в розмірі 30%”, - сказав В.ЧОРНИЙ.

“Зараз ми ведемо переговори з рядом металургійних підприємств, споживачем продукції яких є “Укрзалізниця”, щодо зниження цін. Сьогодні досягнуті певні домовленості з власником меткомбінату “Азовсталь” – “Метінвестом” - щодо зниження цін на рейки, що поставляються “Укрзалізниці”, - пояснив він.

Разом з тим, за словами заступника гендиректора “Укрзалізниці”, з іншими металургійним підприємствами домовитися про зниження цін поки що не вдалося.

“Незважаючи на відповідне розпорядження Кабміну про розгляд питання щодо зниження цін на металопродукцію для внутрішньоукраїнського ринку, металурги поки що не охоче йдуть на цей крок”, - сказав В.ЧОРНИЙ.

Він також зазначив, що рішення про можливе продовження призупинення індексації цін на вантажоперевезення для підприємств ГМК буде ухвалено в кінці жовтня.

“Все залежатиме від ситуації в ГМК за підсумками жовтня”, – додав В.ЧОРНИЙ.