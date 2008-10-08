Річний рівень інфляції знижується п’ятий місяць поспіль

За даними Держкомстату, вереснева інфляція склала лише 1,1%, ціни на продукти харчування підвищилися на 0,3%, а ціни виробників, вперше за останні роки, знизилися на 1.8%. Економічні показники вересня коментують експерти-економісти.

Сергій Кисельов, координатор економічних програм Школи політичної аналітики при НаУКМА:

«Рівень інфляції у вересні (1,1%) можна назвати нормальним. Початок осені – традиційно супроводжується певним підвищенням інфляції, при цьому нинішній показник у два рази менший, ніж у вересні минулого року та входить до п’ятірки найнижчих показників інфляції за всю новітню історію України. Варто також відзначити, що річний рівень інфляції знижується вже п’ятий місяць поспіль.

Вперше за останні три роки знизився також рівень цін виробників. Частково це пов’язано із загальносвітовим зниженням цін на продукцію металургії. Зростання цін на продукти харчування (0,3%) виглядає цілком поміркованим, особливо у порівнянні із подібним зростанням у Росії (0,7%).

Власне, основною причиною інфляції у вересні стало подорожчання тютюнових виробів – після того, як Верховна Рада проголосувала за підвищення акцизів.

Варто також відзначити зниження цін на паливо ( в середньому на 6%). У цьому є частка зусиль уряду, який останнім часом щільно працює із нафтотрейдерами. Зниження цін на паливо, у свою чергу, надалі буде поступово гальмувати ріст цін на інші товари через зменшення вартості транспортних послуг (подешевшали за вересень на 1,1%).

В цілому, з огляду на світову економічну кризу та політичну ситуацію всередині України, економічні результати вересня можна оцінити як цілком нормальні.

Ярослав Жаліло, президент Центру антикризових досліджень:

«Вересневий рівень інфляції можна назвати відносно невисоким – могло бути й більше, зважаючи на великий обсяг накопиченого інфляційного потенціалу та загальну політичну та економічну невизначеність. У той же час я би не радів наявному зниженню цін виробників, бо це – швидше ознака загального охолодження економіки, й відбувається воно, зокрема, за рахунок негативних процесів у металургії та світовій економічній кризі. З огляду на це не варто очікувати подальшого зниження інфляції.

Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій: «Показник інфляції у вересні – один із найнижчих за останні роки. Крім того, вересень – традиційно інфляційний місяць, отже, показник 1,1% є дуже непоганим. За цим показником Україна сьогодні виходить на річну інфляцію близько 16%, але ситуація, у тому числі, політична, нині швидко змінюється, то ж важко прогнозувати якою буде підсумкова інфляція-2008. Але можна сказати, що протягом кількох місяців ми спостерігаємо гальмування інфляційних процесів.

У цьому місяці зафіксоване також зниження цін виробників, яке можна пояснити певним здешевленням ресурсів на світових ринках та рекордним врожаєм у сільському господарстві України. Але висновки – тенденція це, чи ні, логічно робити за більш тривалий період, ніж один місяць.

Взагалі-то, для подальшого гальмування інфляції урядові можна порадити не робити надмірних витрат бюджетних коштів, а за рахунок заощаджених коштів створити певний стабілізаційний фонд – оскільки і економічну ситуацію в світі, і політичну ситуацію в Україні важко назвати сприятливою.

Володимир Рябошлик, екс-заступник міністра економіки:

«Вересневий показник інфляції можна оцінити як задовільний. Хоча у річному вимірі інфляція все одно складе двозначну цифру, але, напевне, не таку велику, як прогнозували песимісти.

Свій внесок у при гальмування темпів інфляції, безумовно, зробив фактор великого врожаю в аграрному секторі. Також багато важить у цьому плані уповільнення емісії Національного Банку України, яке відбулося у вересні. Тобто поки що економіці вдалося уникнути суттєвих потрясінь. У подальшому багато залежатиме від політичної ситуації, від політичної стабільності».

Віктор Лисицький, економіст, віце-президент Асоціації суднобудівників України:

«Останнім часом загальмувалася не тільки інфляція, а й зростання індексу споживчих цін. У річному вимірі, при тому, що інфляція цього року лишається досить високою, сформувалася симпатична тенденція зниження індексу споживчих цін. І, хоча ціни на тютюнові вироби виросли – через підвищення акцизів на цю продукцію, ціни на м’ясо, наприклад, знизилися. Взагалі рекордний врожай цього року вже почав позитивно відбиватися на цінах.

Впевнений, що не варто звинувачувати у двозначному показникові інфляції персонально уряд. Економіка України малоефективна в цілому, і закладено це було ще років за десять до розпаду СРСР. Жоден прем’єр за рік-півтора цього не виправить. Натомість Юлія Тимошенко за час свого прем’єрства, дала цілу низку чітких та правильних сигналів виробникам: варто пригадати, скільки за цей час відбулося предметних галузевих нарад – від тваринництва до суднобудування. Нажаль, політична нестабільність поки що не дає цим позитивним сигналам від голови уряду принести очевидні результати. Але доля зусиль прем’єр-міністра у тому, що ціни виробників знизилися до нової, більш адекватної, точки рівноваги, безумовно, є».