В Одесі почали перевірку елітного ресторану, в якому отруїлись понад 20 осіб

21:36, 14 вересня 2016
Суспільство
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В Одесі почали перевірку елітного ресторану Sea Grill, розташованого в курортній зоні, в якому дістали харчове отруєння понад 20 осіб, які святкували в закладі весілля.

ресторан, встреча, влюбленные / Фото: prosviata.info

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Державної служби України в Одеській області з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, 13 вересня у відомство надійшло оперативне повідомлення про те, що в Одеську інфекційну лікарню госпіталізовано 4 людини, які 10 вересня відзначали весілля у вищеназваному ресторані. Пізніше було госпіталізовано ще двоє.

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«Зареєстровано захворювання на харчову токсикоінфекцію. На святкуванні було понад 100 осіб. Всього за медичною допомогою станом на сьогодні звернулося понад 20, з яких шість – у лікарні», - зазначили в управлінні.

Стан хворих оцінюється як середньої тяжкості.

З метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації працівниками служби розпочато обстеження ресторану з відбором проб харчової продукції, питної води, змивів з об'єктів навколишнього середовища для лабораторних досліджень та обстеження його працівників.

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