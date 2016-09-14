В Одесі почали перевірку елітного ресторану, в якому отруїлись понад 20 осіб

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Державної служби України в Одеській області з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, 13 вересня у відомство надійшло оперативне повідомлення про те, що в Одеську інфекційну лікарню госпіталізовано 4 людини, які 10 вересня відзначали весілля у вищеназваному ресторані. Пізніше було госпіталізовано ще двоє.

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«Зареєстровано захворювання на харчову токсикоінфекцію. На святкуванні було понад 100 осіб. Всього за медичною допомогою станом на сьогодні звернулося понад 20, з яких шість – у лікарні», - зазначили в управлінні.

Стан хворих оцінюється як середньої тяжкості.

З метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації працівниками служби розпочато обстеження ресторану з відбором проб харчової продукції, питної води, змивів з об'єктів навколишнього середовища для лабораторних досліджень та обстеження його працівників.