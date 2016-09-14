Масове отруєння в Харкові: за медичною допомогою звернулися 80 людей, на карантин закрили школу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 14 вересня, на своїй сторінці у «Фейсбук» написав директор департаменту з питань інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко.

«Сьогодні з 290 учнів школи на уроки не з'явилися близько третини учнів. Серед тих, що прийшли - багато таких, хто звернувся за медичною допомогою з однаковими симптомами – нудота. Разом з дітьми на погане самопочуття скаржаться і деякі вчителі, а також батьки. Всього звернулися за медичною допомогою на даний момент 80 осіб, з них тільки п'ятдесят вчора їли в шкільній їдальні. Одна дитина госпіталізована у 8-му інфекційну», - написав Сидоренко.

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За його відомостями, попередній діагноз лікарів - ротовірус або ентеровірус.

«Точніше скажуть, коли прийдуть результати аналізів. Природно, в шкільній їдальні буде проведена перевірка. Природно, про її результати повідомимо. Поки ж школа закривається на карантин. На який час? До поліпшення епідеміологічної обстановки», - наголосив він.

Сидоренко також підкреслив, що в даній школі навчають тільки учні 5-11 класів, які не отримують ніякого безкоштовного харчування.